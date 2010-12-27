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В Адмиралтейском районе женщина выкинула из окна семь кошек
Сегодня, 12:08
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alexandra08
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В Адмиралтейском районе женщина выкинула из окна семь кошек

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По факту жестокого обращения с животными в прокуратуре района возбудили уголовное дело.

В Адмиралтейском районе женщина выкидывала из окна кошек. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В начале октября  повилась информация: неизвестный человек часто выбрасывал кошек с шестого этажа одного из домов на Старо-Петергофском проспекте. По факту жестокого обращения с животными в прокуратуре района возбудили уголовное дело.

В ходе следствия было установлено, что 10 октября из окна были выброшены семь кошек.  Трое животных погибли. По данным следствия, это случилось из-за конфликта, произошедшего между 42-летней женщиной и её 70-летней соседкой. Пенсионерка держала у себя в комнате более 15 кошек.

Напомним, что на Васильевском острове зоофил изнасиловал кошку.

Фото: pixabay.com

Теги: адмиралтейский район , жестокое обращение с животными , кошки
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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