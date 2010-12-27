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Поломка светофоров обернулась транспортным коллапсом на проспекте Славы
Сегодня, 10:56
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alexandra08
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Поломка светофоров обернулась транспортным коллапсом на проспекте Славы

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Сейчас на участке дороги остановились трамваи.

В понедельник утром, 29 октября, на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы отключились все светофоры. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сейчас на участке дороги остановились трамваи. На проезжей части образовались пробки.

Не работают светофоры на перекрестке Бухарестской и проспекта Славы. Пробка со всех сторон. Трамваи стоят.

Очевидцы происшествия.

По "Яндекс. Пробок", затор в сторону Бухарестской улицы начинается на проспекте Космонавтов. В обратном направлении случилась пробка на Пражской улице. Водители едут со скоростью не более 5 километров в час.

Ранее сообщалось, что станции Фрунзенского радиуса откроются только в 2019 году.

Фото: ДТП и ЧП / ВК.

Теги: бухарестсая улица , почему пробка на проспекте славы , сломался светофор
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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