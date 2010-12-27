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Станции Фрунзенского радиуса откроются только в 2019 году
Вчера, 6:58
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lesjasap
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Станции Фрунзенского радиуса откроются только в 2019 году

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Чиновники перенесли сроки сдачи объектов.

В Смольном увеличили срок сдачи новых станций метрополитена Фрунзенского радиуса. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по  инвестициям. Планировалось, что объекты будут готовы к 20 декабря, но согласно новым требованиям их сдадут уже только в 2019 году. Также ведомство выделило дополнительные средства на работы. Информацию предоставил Алексей Корабельников во время заседания финансово-бюджетного комитета.

По информации от наших коллег, будет очень сложно в течение нескольких дней завершить приемку всех работ. Ждем переноса на следующий год

заявил спикер

Также Корабельников отметил, что в КРТИ не подтверждают перенос сроков готовности таких станций как "Дунайский проспект", "Южная" в Шушарах и "Проспект Славы".

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня Происшествия

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