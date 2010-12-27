На Пулковском шоссе "Хендай" сбил мужчину

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В понедельник, 29 октября, в Московском районе Санкт-Пететербурга произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.



Как стало известно, авария случилась в районе часа дня рядом с домом номер 37 на Пулковском шоссе. Иномарка "Хендай Солярис" под управлением 40-летнего водителя сбила мужчину, который выходил из грузовика "ЗИЛ". Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.



По факту происшествия проводится проверка.

Ранне на Piter.TV: Водителя, причастного к смерти 8 человек в ДТП на ЗСД, арестовали до конца года

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

