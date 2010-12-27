Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Пулковском шоссе "Хендай" сбил мужчину
Сегодня, 16:44
0
Rybka123
139

На Пулковском шоссе "Хендай" сбил мужчину

0
 
 

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 

В понедельник, 29 октября, в Московском районе Санкт-Пететербурга произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, авария случилась в районе часа дня рядом с домом номер 37 на Пулковском шоссе. Иномарка "Хендай Солярис" под управлением 40-летнего водителя сбила мужчину, который выходил из грузовика "ЗИЛ". Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 

По факту происшествия проводится проверка.

Ранне на Piter.TV: Водителя, причастного к смерти 8 человек в ДТП на ЗСД, арестовали до конца года
Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 
 

Теги: авария , пулковское шоссе
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5