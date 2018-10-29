Водителя, причастного к смерти 8 человек в ДТП на ЗСД, арестовали до конца года

Арестованный частично признал свою вину.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 29 октября, арестовал обвиняемого в нарушении правил дорожного движения Ромуальдаса Ряпшаса, из-за которого погибли несколько человек. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, срок ареста избран до 26 декабря.

Страшная авария произошла вечером 27 октября, когда задержанный за рулем грузовика Scania, передвигаясь по ЗСД в направлении от КАД к поселку Белоостров, врезался в другой большегруз Iveco на скорости 80 км/ч. От удара второй грузовик вылетел на встречную полосу движения, где ехал микроавтобус Hyundai. В результате столкновения микроавтобус загорелся. В огне погибли 7 пассажиров и водитель.

Ранее Piter.tv сообщал, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ряпшас признал свою вину частично.

Видео: Piter.tv