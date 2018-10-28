Опубликован полный список погибших в ДТП на ЗСД

В результате возгорания микроавтобуса восемь находившихся внутри пассажиров погибли.

Появился список погибших в аварии на ЗСД. Имена погибших опубликовало ГУ МВД России по СПб и области.

Напомним, что авария случилась 27 октября. Большегруз Iveco под управлением 61-летнего водителя задел попутную фуру и вылетел на встречную полосу, где врезался с микроавтобусом Hyundai Starex. Последний в результате столкновения загорелся из-за чего все восемь находившихся внутри пассажиров погибли. Водитель Iveco госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"

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Фото: ГУ МВД России

Видео: Piter.TV