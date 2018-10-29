На улице Даниила Хармса неизвестные ограбили "Магнит" и разбили дверные стекла

По словам свидетелей, молодые люди пришли в магазин вечером 28 октября.

На улице Даниила Хармса в Петербурге подростки ограбили магазин "Магнит". Об этом Piter.TV сообщили очевидцы происшествия.

По словам свидетелей, молодые люди пришли в магазин вечером 28 октября. Они набили свои рюкзаки алкоголем, и, не желая оплатить за товар, пошли к выходу. Администратор заметил, что парни прошли мимо кассы и заблокировал входную дверь. Мошенники оказались в ловушке промо около входа в супермаркет. Тогда они решили выбить дверь.

Преступники разбили руками стекло во входной двери, и через него все сбежали, забрав с собой украденный товар.

Видео: Piter.TV