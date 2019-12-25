В Мурино по подозрению в насилии над 10-летней задержали геодезиста

Подозреваемый был задержан и изобличен.

В Петербурге задержали подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что 6 июня неустановленное лицо, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном у дома 8 по улице Даниила Хармса, совершило действия сексуального характера в отношении 10-летней К.

В среду, 14 июля, в Мурино по подозрению в совершении данного преступления был задержан 55-летний мужчина, работающий главным геодезистом. Он был изобличен в вышеуказанном преступлении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее дядя попытался изнасиловать 9-летнюю племянницу в Шушарах.

Фото: Piter.tv