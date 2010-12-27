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Пожар на Дибуновской тушили два часа 12 пожарных
Сегодня, 10:14
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nastya960
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Пожар на Дибуновской тушили два часа 12 пожарных

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Выгорело 10 квадратных метров квартиры.

В Приморском районе ночью загорелась двухкомнатная квартира. На месте происшествия в течение двух часов работали 12 пожарных. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Звонок с сообщением о пожаре поступил в 00:06 из квартиры на Дубиновской улице, 53. Пожар произошел в комнате площадью 12 квадратных метров, на 10 квадратных метрах выгорела вся обстановка квартиры.

Огонь удалось потушить в 1:50. На месте работали 12 пожарных и три единицы техники. Сведений о пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: В Гатчине сгорел жилой дом.

Фото: Piter.TV

 

 

 

 

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Теги: дибуновская , пожар
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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