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Студент СПбУТУиЭ залез на крест в Юнтолово и поджог его
Сегодня, 10:53
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nastya960
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Студент СПбУТУиЭ залез на крест в Юнтолово и поджог его

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Сумма материального ущерба еще не установлена.

Первокурсник из Санкт-Петербургского частного вуза поджог крест в храме в Юнтолово. Об этом сообщают городские СМИ.

Студент частного вуза "Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики" был задержан в ночь на понедельник, 29 октября. Его задержали на территории храме иконы Божией Матери "Живоносный источник" на Нижнекаменской улице.

По предварительным данным, около одиннадцати часов вечера, молодой человек залез на крест, повалил его, а потом пытался поджечь. Это увидели очевидцы и вызвали сотрудников полиции.

Сумма материального ущерба еще будет установлена.

Фото: pixabay

 

 

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Теги: спбутуиэ , студент , церковь , юнтолово
Категории: Лента новостей Новости СПб

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