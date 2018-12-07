Видео: на КАД перевернулся BMW X6

По словам очевидца, судя по характеру повреждений кузова автомобиля, он перевернулся не один раз, прежде чем остановиться на крыше.

На КАД, в районе съезда на Комендантский проспект, произошло ДТП. Очевидцы сообщили Piter.TV, что на дороге лежит перевёрнутый автомобиль BMW X6.

По словам очевидца, судя по характеру повреждений кузова автомобиля, он перевернулся не один раз, прежде чем остановиться на крыше.

С левой стороны был повреждён бордюр. Скорее всего, перед тем как перевернуться, водитель BMW неудачно наехал на этот самый бордюр и отскочил от него. Причиной могло стать то, что его кто-то подрезал, либо водитель просто не справился с управлением. Очевидец

Других участников ДТП на месте на время съемки не было. Есть только машина сотрудников полиции. Пострадавших также было не видно, возможно, их увезли на машине скорой помощи.

Фото и видео: Piter.TV