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Из Петербурга депортируют нигерийский мигрантов, пытавших уехать в ЕС

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Нарушителям предстоит выплатить штраф.

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор пятерым гражданам Нигерии, пытавшимся пересечь российскую границу и уехать в страны ЕС. Об этом сообщает пограничное УФСБ по городу и области.

В управлении рассказали, что иностранцев взяли под стражу в феврале 2018 году. Нигерийцев остановили на границе при попытке уехать в Евросоюз в поисках "лучшей жизни". Задержанных поместили в Центре временного содержания иностранных граждан до решения суда. После задания им предстоит выплатить штраф  и подвергнуться депортации из России.

Ранее на Piter.TV писал об инвалиде-спецназовце, которого лишили квартиры. Следственный комитет начнет проверку действий органов власти, допустившую данную ситуацию.

Видео: Пресс - служба Пограничного управления ФСБ России  по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: миграция, нигерия, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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