Из Петербурга депортируют нигерийский мигрантов, пытавших уехать в ЕС

Нарушителям предстоит выплатить штраф.

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор пятерым гражданам Нигерии, пытавшимся пересечь российскую границу и уехать в страны ЕС. Об этом сообщает пограничное УФСБ по городу и области.

В управлении рассказали, что иностранцев взяли под стражу в феврале 2018 году. Нигерийцев остановили на границе при попытке уехать в Евросоюз в поисках "лучшей жизни". Задержанных поместили в Центре временного содержания иностранных граждан до решения суда. После задания им предстоит выплатить штраф и подвергнуться депортации из России.



Ранее на Piter.TV писал об инвалиде-спецназовце, которого лишили квартиры. Следственный комитет начнет проверку действий органов власти, допустившую данную ситуацию.



Видео: Пресс - служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области