СК России расследует обстоятельства лишения инвалида-спецназовца квартиры в Петербурге

Александр Бастрыкин взял проблему под контроль.

Следственный комитет проверит ситуацию, при которой петербургский инвалид-спецназовец лишился квартиры. Решение проблемы под контроль взял Александр Бастрыкин.

Напомним, что 25 февраля в СМИ появилась информация о том, что боевой ветеран "Тайфуна" Николай Евтух был лишен занимаемой жилплощади. Теперь надзорное ведомство даст правовую оценку действий органов власти, допустившую данную ситуацию. Также за проверкой будет наблюдать центральный аппарат СК России.

Отметим, что пострадавший мужчина вынужден более года проживать на территории базы спецназа за неимением квартиры. С 2000 года петербуржец стал инвалидом, а в 2001 году ему выделили жилье. Однако, летом 2017 года ему сообщили, что бывшая жена без его ведома приватизировала жилплощадь не себя.

Напомним, что петербургские врачи создали "виртуального логопеда" для борьбы с нарушениями речи.

Фото: Piter.tv