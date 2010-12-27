Петербургские врачи создали "виртуального логопеда" для борьбы с нарушениями речи

Мобильное приложение позволит пациентам реабилитироваться в домашних условиях.

В Петербурге ученые разработали специальное приложение, которое предоставляет пациентам услугу "виртуального логопеда". Программа создана логопедической службой больницы номер 40. Система получила название "Афазиям.Нет". Об этом сообщает РБК.

Медики отмечают, что приложение борется с тяжелыми речевыми проблемами, появившимися у больных после инсульта или черепно-мозговой травмы. Расстройства связаны с тем, что человеку становится сложно разговаривать, понимать речь других людей, читать и писать. Приложение позволяет получать регулярную помощь пациентам даже после выписки из больницы.

Разработка является важным, практически применимым решением, которое создано на базе лечебного учреждения. Было проведено тестирование, показавшее положительные первоначальные результаты. Решение является программой, которая может применяться на дому, дополняя клиническую реабилитацию, что делает его доступным для относительно большого числа пользователей объясняют авторы проекта

В ближайшее время врачи начнут искать способы монетизации программы.

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Фото: Piter.tv