Что произошло в Петербурге 26 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 26 июля.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 26 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Семью адмирала ВМФ Леонида Лобанова нашли зверски убитой в их квартире на Бутлерова.

Страшную находку полицейские сделали вечером 24 июля, а двумя днями позже было возбуждено дело об убийстве. Квартиру жены и сына адмирала вскрыли после звонка женщины, которая неделю не могла дозвониться до брата, и жалоб соседей на трупный запах. В помещении обнаружили изрезанные тела 84-летней женщины и ее 56-летнего сына, у обоих были проломлены головы, трупы начали разлагаться. Самого адмирала также около недели назад сбила электричка, при себе у мужчины был нож.

Электросамокатчик врезался в каршеринговый автомобиль на проспекте Науки.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. По словам очевидцев, мужчина выехал на проезжую часть и потерял управление, из-за чего врезался в припаркованную машину и упал на асфальт без сознания. О состоянии пострадавшего пока нет сведений.

В Петербурге могут открыть шесть новых станций метро к 2024 году.

Об этом заявил губернато Александр Беглов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Чиновник отметил, что станции откроют к упомянутому сроку при дополнительных инвестициях – проект оценивается в 130 млрд рублей. Еще одна станция появится в Ленобласти, в Кудрово, работы оцениваются в 31 млрд рублей. Еще в 41 млрд рублей Беглов оценил метродепо, которое будет обслуживать город и область.

Ущерб сгоревшего на проспекте Ветеранов кафе составил 7,5 млн рублей.

Пожар в заведении в доме №118 корпус 1 случился 25 июля. Известно, что кафе поджег мужчина после ссоры с официантами, злоумышленника еще разыскивают. Огонь разгорелся после взрыва трех газовых баллонов. Спасатели потушили пожар в течение 40 минут, но заведение выгорело целиком.

В новом жилом комплексе на Салова загорелись стройматериалы.

Клубы густого дыма в доме №61А местные жители заметили днем. В строящемся апарт-комплексе Valo вспыхнул строительный мусор, огонь охватил 10 квадратных метров первого этажа. Пожар быстро ликвидировали, никто не пострадал.

Коллаж: Piter.TV

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП