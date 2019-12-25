Семью адмирала ВМФ нашли зверски убитой в их квартире на Бутлерова

В убийстве подозревают самого адмирала.

Вечером 24 июля сотрудники полиции вскрыли квартиру на улице Бутлерова и обнаружили там два изуродованных тела. Вскрыть квартиру пришлось после после звонка обеспокоенной жительницы Мурманска, которая сообщила о том, что ее мать и брат, живущие в этой квартире, не отвечают на звонки. Также поступили и жалобы от соседей на трупный запах. Об этом сообщил источник Piter.TV.

В 3-х комнатной квартире с гнилостными изменениями, колото-резанными ранами на теле обнаружены тела 84-летней женщины и ее 56-летнего сына. Ножевые раны у жертв были на шее и животе, а головы разбиты тяжелым предметом. Погибшими оказались жена и сын адмирала ВМФ СССР Леонида Лобанова. Самого мужчины в квартире не оказалось.

Эксперты определили, что тела пролежали в квартире около недели. По данным "Фонтанки", позже удалось найти и адмирала. Его также примерно около недели назад сбила электричка, при себе у погибшего был нож.

По факту произошедшего следственным управлением СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", обстоятельства выясняются.

Накануне из окна на Глухарской выпала девушка с ножевым ранением.

Фото: pexels