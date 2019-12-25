Из окна на Глухарской выпала девушка с ножевым ранением

В квартире после вскрытия дверей обнаружен сожитель погибшей с множественными ранами.

На Глухарской улице из окна квартиры выпала девушка с ножевым ранением. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Полицией установлено, что из окна 15 этажа упала 32-летняя девушка, которая скончалась на месте происшествия. На спине погибшей обнаружено ножевое ранение.

В квартире после вскрытия дверей обнаружен сожитель погибшей. Он с множественными резаными ранами был госпитализирован в больницу.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее петербургского школьника, зарезавшего человека, суд заключил под стражу.

Фото: Piter.tv