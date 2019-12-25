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Из окна на Глухарской выпала девушка с ножевым ранением
Сегодня, 9:16
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Из окна на Глухарской выпала девушка с ножевым ранением

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В квартире после вскрытия дверей обнаружен сожитель погибшей с множественными ранами.

На Глухарской улице из окна квартиры выпала девушка с ножевым ранением. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Полицией установлено, что из окна 15 этажа упала 32-летняя девушка, которая скончалась на месте происшествия. На спине погибшей обнаружено ножевое ранение.

В квартире после вскрытия дверей обнаружен сожитель погибшей. Он с множественными резаными ранами был госпитализирован в больницу.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее петербургского школьника, зарезавшего человека, суд заключил под стражу.

Фото: Piter.tv

Теги: глухарская улица, ножевое ранение, убийство
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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