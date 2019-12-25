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Петербургского школьника, зарезавшего человека, суд заключил под стражу
Сегодня, 21:51
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Петербургского школьника, зарезавшего человека, суд заключил под стражу

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Юноша признал вину и просил домашний арест, но ему отказали.  Под стражей он будет находиться до 23 сентября 2021 года. 

Московский районный суд в воскресенье, 25 июля, арестовал петербургского подростка, обвиняемого в убийстве 19-летнего молодого человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. 

По данным следователей, накануне, 24 июля, на Пулковском шоссе у дома №89 между обвиняемым и его жертвой возник конфликт на почве личной неприязни. В результате ссоры школьник ударил оппонента ножом в грудь не менее одного раза. От полученных травм 19-летний юноша скончался.

В этот же день школьнику предъявили обвинение. Юноша признал вину и просил домашний арест, но ему отказали.  Под стражей он будет находиться до 23 сентября 2021 года. 

Ранее Piter.tv сообщал, что школьник зарезал неприятеля на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: школьник зарезал человека
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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