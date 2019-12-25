В Петербурге могут открыть шесть новых станций метро к 2024 году

Для этого нужны дополнительные инвестиции.

В Петербурге сейчас работают 72 станции метрополитена, но город должен ускорить строительство новых станций. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор подчеркнул, что при дополнительных инвестициях появляется возможность открыть еще шесть станций метро к 2024 году. Стоимость проекта оценивается в 130 миллиардов рублей. Еще одна станция появится в Кудрово (Ленобласть), ее стоимость оценивается в 31 миллиард рублей.

Также речь шла о метродепо, которое будет обслуживать и Ленобласть, и Петербург. Данный проект оценивается в 41 миллиард рублей.

В следующем году петербуржцы смогут оплатить проезд на метро через интернет.

Фото: Piter.tv