Что произошло в Петербурге 25 февраля

Piter.tv подготовил подборку главных происшествий в городе на Неве за последние сутки.

Все ДТП и ЧП в Петербурге 25 февраля:

1. В Агалатово сгорело кафе "Белое Солнце" . Cам ресторан начал гореть примерно в семь утра, на видео от 07:15 видно, как сильно горит "Белое Солнце". В комментариях в социальных сетях люди высказывают свои сожаления по поводу пожара в таком заведении. Очевидно, кухня и обслуживание в ресторане нравились очень многим.

2. На Будапештской улице прорвало трубу с кипятком. В пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали, что на участке повредилась труб диаметром 250 мм. С половины второго ночи на месте работали 3 аварийные бригады, состоящие из 15 сотрудников, а также 7 единиц спецтехники. Ремонт завершился в районе половины третьего.

3. На Гостилицком шоссе перевернулась "Газель". По словам очевидцев, "перевертыш" засняли у магазина на Гостилицком шоссе. По предварительной информации, водитель фургона проигнорировал помеху справа и попытался проехать. Автомобиль врезался в бок газели и завалил её на асфальт. Информация о пострадавших уточняется.

4. Спасатели на "Международной" достали "человека" зажатого между платформой и поездом. Как рассказали в пресс-службе подземки, плановые учения спасателей прошли на станции "Международная". В короткометражке показали как действуют сотрудники аварийно-технической службы, когда получают сигнал о происшествии. На месте они используют специальные оборудование, извлекают пострадавшего, а после передают его медикам.

5. Мигрантка в рыжем парике ограбила пенсионерку в Петербурге. Инцидент произошел в феврале текущего года в городской поликлинике на улице Шаврова. Уроженка ближнего зарубежья похитила у пожилой петербурженки кошелек с деньгами. В результате оперативно-розыскных мероприятий воровку удалось задержать. При ней обнаружили похищенное имущество и рыжий парик, который она использовала для конспирации.