Мигрантка в рыжем парике ограбила пенсионерку в Петербурге

Воровка присвоила кошелек с деньгами.

Сотрудники полиции Приморского района Петербурга задержали 58-летнюю мигрантку, которую подозревают в ограблении 82-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел в феврале текущего года в городской поликлинике на улице Шаврова. Уроженка ближнего зарубежья похитила у пожилой петербурженки кошелек с деньгами. В результате оперативно-розыскных мероприятий воровку удалось задержать. При ней обнаружили похищенное имущество и рыжий парик, который она использовала для конспирации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемая частично признала свою вину. Полицейские устанавливают причастность женщины к другим преступлениям.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по городу и области