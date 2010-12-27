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Петербургская студентка во время досмотра в Пулково украла часы у пассажира
Сегодня, 13:50
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nastya960

Петербургская студентка во время досмотра в Пулково украла часы у пассажира

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Ее нашли по горячим следам.

В Пулково по горячим следам поймали студентку, укравшую наручные часы у одного из пассажиров. Об этом сообщает  пресс-служба транспортной полиции.

К сотрудникам полиции обратился 22-летний пассажир. Он рассказал, что оставил свои часы в лотке для одежды во время досмотра перед вылетом, но потом часов на месте не оказалось.

По данным транспортной полиции, 20-летняя студентка одного из вузов Петербурга во время досмотра вытащила из чужого ящика часы. Каких-либо действий для возврата часов законному собственнику не предпринимала.

В отношении девушки завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание - 2 года лишения свободы.

Фото: Piter.TV

 

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Теги: кража, пулково, часы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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