Петербургская студентка во время досмотра в Пулково украла часы у пассажира

Ее нашли по горячим следам.

В Пулково по горячим следам поймали студентку, укравшую наручные часы у одного из пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

К сотрудникам полиции обратился 22-летний пассажир. Он рассказал, что оставил свои часы в лотке для одежды во время досмотра перед вылетом, но потом часов на месте не оказалось.

По данным транспортной полиции, 20-летняя студентка одного из вузов Петербурга во время досмотра вытащила из чужого ящика часы. Каких-либо действий для возврата часов законному собственнику не предпринимала.

В отношении девушки завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание - 2 года лишения свободы.

Фото: Piter.TV