Петергофский коллекционер собрал семь тысяч часов

У жителя Петергофа крупнейшая коллекция часов в России более 7 тысяч экземпляров.

Житель Петергофа Александр Бродниковский собрал коллекцию из 7 тысяч часов разных типов — от наручных до настенных. Среди экспонатов есть уникальные модели XIX века. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Александр Бродниковский, проживающий в Петергофе и ранее работавший на Петродворцовом часовом заводе "Ракета", собрал коллекцию из 7 тыс. часов. В собрании есть наручные, настенные, будильники и сувенирные модели.

Самые старые часы датируются 1887 годом — это швейцарская "Докса". Значительную часть собрания занимают часы марки "Ракета", многие из которых были изготовлены самим коллекционером. Есть и необычные экземпляры: часы с изображением президента России Владимира Путина, музыканта Ронни Дио, собственным портретом Бродниковского, а также с флагами США и СССР.

По словам коллекционера, пополнять собрание он начал случайно. В начале 2000-х он предложил знакомому бездомному покупать любые найденные часы за 100 руб. Позже стал использовать интернет-форумы, где завоевал признание в среде часовщиков и коллекционеров по всей стране.

Бродниковский несколько раз пытался подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, однако столкнулся с требованием предоставить фото всех 7 тыс. часов одновременно. Пока мировой рекорд принадлежит жителю Шотландии Джеку Шоффу, у которого собрано 1500 экземпляров.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)