В 2025 году в Петербурге планируется заменить механизмы в 20 уличных часах

В нынешнем году запланировано обновление часовых механизмов на двадцати уличных часах в Санкт-Петербурге, и работы близки к завершению, сообщает Комитет по благоустройству города газете "Петербургский дневник".

На сегодняшний день, по информации от 21 августа, заменены часы на четырнадцати участках. Осталось завершить замену на оставшихся шести адресах, что планируется сделать до десятого сентября.

В августе обновления механизмов произошли на Коммунистической и Шпалерной улицах, на Большом проспекте Петроградской стороны, а также на Советской улице в Кронштадте. Город располагает общим числом 214 уличных часов.

Кроме того, в комитете напомнили, что с 2018 по 2024 год общее число замененных часовых механизмов составило сто двадцать штук.

