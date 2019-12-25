У ХК "Спартак" украли коллекционные часы на миллион рублей

Отмечается, что кража могла произойти во время переезда команды из старого офиса

У московского хоккейного клуба "Спартак" украли коллекционные часы на миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, из кабинета на столичном стадионе "Лужники" пропали 17 часов производства отечественного завода "Ракета". Отмечается, что кража могла произойти во время переезда команды из старого офиса. Руководство хоккейного клуба написало заявление в полицию.

Отметим, что в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда обеспечила себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Филадельфией".

Фото: spartak.ru