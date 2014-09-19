Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Филадельфией"

"Тампа" обыграла "Филадельфию" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей, а также помог отличиться Джейку Гюнцелю.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 63 матча и набрал 95 (29+66) очков.
Ранее мы сообщали, что "Детройт" обыграл "Вегас", Тарасенко отметился передачей.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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