Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Филадельфией"

Форвард набрал 95 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Филадельфию" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей, а также помог отличиться Джейку Гюнцелю.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 63 матча и набрал 95 (29+66) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET