"Детройт" обыграл "Вегас", Тарасенко отметился передачей

Хоккеист набрал 27 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Детройт" одержал победу над "Вегасом" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Нападающий "Детройта" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Альберта Юханссона, забросившего первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 65 матчей и набрал 27 (9+18) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / SPORTSNET