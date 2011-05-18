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Гол и передача Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Даллас"

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Россиянин был признан второй звездой матча.

"Колорадо" одержал победу над "Далласом" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвер.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Джонатану Друену.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 30 матчей и набрал 26 (17+9) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" разгромить "Анахайм".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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