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Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" разгромить "Анахайм"

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Форвард набрал 47 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одержал разгромную победу над "Анахаймом" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в начале первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 66 матчей и набрал 47 (14+43) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Миннесоту".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: павел бучневич, хк анахайм дакс, хк сент-луис блюз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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