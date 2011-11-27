Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" разгромить "Анахайм"

Форвард набрал 47 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одержал разгромную победу над "Анахаймом" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в начале первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 66 матчей и набрал 47 (14+43) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET