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Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Миннесоту"

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На счету хоккеиста 68 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли "Миннесоту" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Брэйдена Шнайдера, забросившего третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 64 матча и набрал 68 (28+40) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Анахайм".

Видео: YouTube  / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк миннесота уайлд, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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