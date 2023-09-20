Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Миннесоту"

На счету хоккеиста 68 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли "Миннесоту" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Брэйдена Шнайдера, забросившего третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 64 матча и набрал 68 (28+40) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Анахайм".

Видео: YouTube / SPORTSNET