Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Миннесоту"

"Рейнджерс" обыграли "Миннесоту" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Брэйдена Шнайдера, забросившего третью шайбу в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 64 матча и набрал 68 (28+40) очков.
Ранее мы сообщали, что передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Анахайм".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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