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Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Анахайм"

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На счету защитника 43 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" одолела "Анахайм" со счетом  3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев помог своей команде добиться победы. Россиянин отдал голевую передачу на Дилана Гюнтера, забросившего третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 60 матчей и набрал 43 (11+32) очка.

Ранее мы сообщали, что "Детройт" разгромил "Баффало", Тарасенко забросил шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: михаил сергачев, национальная хоккейная лига, хк анахайм дакс, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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