"Детройт" разгромил "Баффало", Тарасенко забросил шайбу

"Детройт" одержал разгромную победу над "Баффало" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.
Форвард "Детройта" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей в середине второго периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 63 матча и набрал 26 (9+17) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Рейнджерс".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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