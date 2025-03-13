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"Детройт" разгромил "Баффало", Тарасенко забросил шайбу

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Форвард набрал 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Детройт" одержал разгромную победу над "Баффало" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Форвард "Детройта" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей в середине второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 63 матча и набрал 26 (9+17) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владимир тарасенко, национальная хоккейная лига, хк баффало сейбрз, хк детройт ред уингз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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