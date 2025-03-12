Шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Рейнджерс"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Виннипег" обыграл "Рейнджерс" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 62 матча и набрал 31 (11+20) очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" одержать победу над "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET