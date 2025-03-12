Шайба Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" одержать победу над "Айлендерс"

Защитник был признан первой звездой матча.

"Лос-Анджелес" обыграл "Айлендерс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков был признан первой звездой матча. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 63 матча и набрал 23 (4+19) очка.

Ранее мы сообщали, что "Вашингтон" обыграл "Анахайм", Овечкин отдал три передачи.

Видео: YouTube / SPORTSNET