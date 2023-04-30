"Вашингтон" обыграл "Анахайм", Овечкин отдал три передачи

Россиянин набрал 53 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Анахайм" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился тремя голевыми передачами на Дилана Строума и дважды на Алексея Протаса.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 49 матчей и набрал 53 (33+20) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Малкина принесла "Питтсбургу" победу над "Вегасом".

Видео: YouTube / SPORTSNET