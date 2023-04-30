Передача Малкина принесла "Питтсбургу" победу над "Вегасом"

На счету форварда 43 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" одержал победу над "Вегасом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Эрика Карлссона, забросившего третью победную шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 57 матчей и набрал 43 (13+30) очка.

Ранее мы сообщали, что "Юта" уступила "Торонто", Сергачев отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET