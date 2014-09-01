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"Юта" уступила "Торонто", Сергачев отметился передачей

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Защитник набрал 42 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" проиграла "Торонто" со счетом 3:4 (после серии буллитов) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Барретту Хэйтону, забросившему третью шайбу в ворота гостей. "Юта" смогла отыграться со счета 0:3, но уступила сопернику в серии буллитов.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 59 матчей и набрал 42 (11+31) очка.

Ранее мы сообщали, что две передачи Воронкова помогли "Коламбусу" разгромить "Рейнджерс".

Видео: YouTube / NHL

Теги: михаил сергачев, национальная хоккейная лига, хк торонто мэйпл лифс, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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