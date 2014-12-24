Две передачи Воронкова помогли "Коламбусу" разгромить "Рейнджерс"

Россиянин набрал 42 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" одержал разгромную победу над "Рейнджерс" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Адама Фантилли во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 54 матча и набрал 42 (20+22) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET