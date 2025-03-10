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Овечкин сократил отставание от Гретцки до восьми шайб

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В нынешнем сезоне форвард набрал 50 очков.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде обыграть "Сиэтл" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отметился заброшенной шайбой. Он поразил пустые ворота гостей в концовке третьего периода. На счету Овечкина 886 шайб во всех матчах регулярного чемпионата. Он сократил отрыв до лидирующего Уэйна Гретцки до восьми голов.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 48 матчей и набрал 50 (33+17) очков.

Ранее мы сообщали, что "Флорида" обыграла "Коламбус", Бобровский оформил шатаут.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, уэйн гретцки, хк вашингтон кэпиталз, хк сиэтл кракен
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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