Овечкин сократил отставание от Гретцки до восьми шайб

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде обыграть "Сиэтл" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россиянин отметился заброшенной шайбой. Он поразил пустые ворота гостей в концовке третьего периода. На счету Овечкина 886 шайб во всех матчах регулярного чемпионата. Он сократил отрыв до лидирующего Уэйна Гретцки до восьми голов.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 48 матчей и набрал 50 (33+17) очков.
Ранее мы сообщали, что "Флорида" обыграла "Коламбус", Бобровский оформил шатаут.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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