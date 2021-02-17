Неизвестный ограбил пожилую петербурженку в подъезде на Товарищеском проспекте

Пострадавшая сообщила, что в сумке был телефон.

Около одиннадцати часов вечера во вторник, 16 февраля, в первом корпусе дома №16 на Товарищеском проспекте произошло ограбление, сообщил источник в правоохранительных органах.

53-летняя петербурженка возвращалась домой, подошла к лифту в тот момент, когда неизвестный подбежал со спины и ударил ее в лицо. От удара женщина упала, а злоумышленник выдернул сумку и убежал.

В каком состоянии находится потерпевшая, неизвестно.

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Видео: Piter.TV