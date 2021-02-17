Момент падения школьницы на автомобиль с многоэтажки попал на видео

Девочка госпитализирована в детскую больницу.

Момент падения 14-летней школьницы на автомобиль с московской многоэтажки попал на видео. Известно, что инцидент произошел накануне в Москве. Подросток упал с высоты 13 этажа на Братиславской улице. Девочка не погибла благодаря припаркованному около дома легковому автомобилю марки Opel. В момент инцидента рядом с машиной находился владелец транспортного средства. Девочка смогла задать мужчине вопрос.

Я что, ещё жива? пострадавшая

Известно, что до прибытия бригады скорой помощи автовладелец оставался рядом с пострадавшей. Пациентку госпитализировали в детскую больницу при помощи вертолета. Известно, что сейчас она находится в сознании, но к ней не пускают родственников. Один из местных жителей рассказал прессе, что ехал с девочкой в одном лифте. Он добавил, что зашел в свою квартиру на 13 этаже, а когда позже вышел в подъезд, то заметил на подоконнике следы в снегу.

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Видео: Telegram / Life Shot