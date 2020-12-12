Эксперт рассказал о причинах появления коллективного иммунитета к коронавирусу у жителей столицы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о формировании в Москве популяционного иммунитета к COVID-19. Об этом эксперт заявил журналистам во время пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня". По данным медика, коллективный иммунитет у жителей столицы уже выработался за счет вакцинировавшихся и переболевших граждан.

Сейчас мы с вами наращиваем иммунитет против коронавируса. И по мере создания популяционного иммунитета... в Москве во всяком случае он уже точно есть. Где-то 900 тысяч переболело, плюс привитые, плюс те, которых мы не диагностировали, а они уже имеют иммунитет Геннадий Онищенко, российский врач и депутат

По мнению Онищенко, на данный момент Москва демонстрирует достаточно устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции.

Онищенко объяснил, почему Петербург обошел Москву по числу случаев COVID-19.

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