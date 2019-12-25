Депутат Онищенко объяснил отмену масочного режима в Удмуртии и Чечне

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил отмену масочного режима в Удмуртии и Чечне. Заявление он сделал в беседе с НСН.
По его словам, принимая решение, власти страны исходили из реальной эпидемиологической обстановки — были проведены анализы заболеваемости.
С учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию через свои региональные штабы.
Геннадий Онищенко, депутат Госдумы
Он отметил, что пандемия коронавируса подталкивает к выработке особых мер — например, введения масочного режима.
Ранее Онищенко объяснил, почему Петербург обошел Москву по числу случаев COVID-19.
Фото: pixabay.com
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