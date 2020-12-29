Эксперт считает, что не в последнюю очередь повлияла активная прививочная кампания.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему Петербург обошел Москву по числу случаев COVID-19. Об этом эксперт заявил в комментарии каналу "РЕН ТВ" 4 января.

Онищенко заявил, что в столице коронавирусом уже переболело много людей, а также в Москве активно продолжает идти прививочная кампания. Эксперт призвал жителей двух столиц прививаться активнее.

Кроме того, Онищенко указал, что новогодние праздники Петербург и Москва встретили по-разному: в столице Красная площадь и Тверская улица были закрыты для гуляний.

Петербург в понедельник обошёл Москву по приросту заражений коронавирусом. В Петербурге выявили 3657 новых случаев коронавируса. Еще 79 человек скончались, а 1626 — выздоровели. В Москве новых случаев за сутки при этом 3591.

Стало известно, кого больше всего вакцинировали от коронавируса в Петербурге – это оказались медицинские работники.

Фото: Piter.tv