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Видео: на Гостилицком шоссе перевернулась "Газель"

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Водитель фургона проигнорировал помеху справа и попытался проехать.

В понедельник, 25 февраля, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга очевидцы заметили перевёрнутую "Газель" на стоянке гипермаркета "Лента". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, "перевертыш" засняли у магазина на Гостилицком шоссе. По предварительной информации, водитель фургона проигнорировал помеху справа и попытался проехать. Автомобиль врезался в бок газели и завалил её на асфальт. Информация о пострадавших уточняется.
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Видео: Piter.TV

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Теги: газель, гостилицкое шоссе, лента
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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