На Будапештской улице прорвало трубу с кипятком

Ремонт завершился в районе половины третьего.

Ночью 25 февраля во Фрунзенском районе Петербурга произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, У дома 72 по Будапештской улице прорвало трубу с кипятком. На видео и фото, которые опубликованы в социальных сетях, можно увидеть, что всю местность заволокло густым белым паром.



В пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали, что на участке повредилась труб диаметром 250 мм. С половины второго ночи на месте работали 3 аварийные бригады, состоящие из 15 сотрудников, а также 7 единиц спецтехники. Ремонт завершился в районе половины третьего.

В организации также рассказали, что возместят ущерб автовладельцам, чьи машины оказались в луже кипятка.

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Видео: социальные сети