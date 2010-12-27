В доме на Бухарестской улице отремонтировали балконы

В доме улице Бухарестской починили опасные балконы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции.

По предписанию ведомства, Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района привел в порядок потенциально опасные балконы дома номер 35/3, с которых обвалилась штукатурка с оголением металлических конструкций. О нарушении в ГЖИ рассказали местные жители.

По истечении установленного срока была проведена контрольная проверка, установившая, что предписание инспекции исполнено в полном объеме. Управляющей организацией произведены работы по ремонту балконных плит"

– сообщили в ГЖИ

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