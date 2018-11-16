Вячеслав Дацик выйдет на свободу по решению городского суда

"Рыжего Тарзана" освободят 26 февраля.

Городской суд Северной Столицы изменил приговор Василеостровского районного суда в отношении бывшего российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика. Апелляционная инстанция прекратила уголовное преследование задержанного за истечением сроков давности уголовных дел и освободила его из-под стражи в связи с отбытием наказания, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

При удалении суда в совещательную комнату Дацик выкрикнул "Слава революции", рассказали в ведомстве. Ожидается, что "Рыжего Тарзана" освободят завтра, 26 февраля, в 9 часов утра.

Напомним, что ранее Василеостровский районный суд приговорил Вячеслава Дацика к 3.5 годам в исполнительной колонии строгого режима. Мужчина был признан виновным в нарушении неприкосновенности жилища, хулиганстве и нанесении побоев. В мае 2016 года. Он с товарищами выгнал из борделя на Васильевском острове проституток и клиентов в неглиже. После чего заставил их пройти в таком виде до отделения полиции. Помимо этого он забрал от туда деньги из сейфа в размере 52 тысяч рублей и мобильный телефон.

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Фото: "ВК" - официальная группа вячеслав Дацик Рыжий Тарзан