Петербуржец получил 12 лет "строгача" за убийство и покушение на убийство

Около года назад он изрезал знакомого - его удалось спасти. Через два месяца он убил другого приятеля.

Петербургский суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за покушение на убийство и убийство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным суда, 1 февраля 2018 года обвиняемый во время ссоры около дома 34/12 по проспекту Художников четыре раза ударил своего приятеля в грудь голову и шею кухонным ножом. Мужчину спас прохожий, он остался жив.

И уже 25 марта, но уже в одной из квартир этого же дома обвиняемый во время конфликта ударил своего собутыльника не менее десяти раз в грудь, спину и голову двумя ножами. Потерпевший скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным в обоих инцидентах и приговорил его к двенадцати годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv

