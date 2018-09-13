В Агалатово сгорело "Белое Солнце"

Деревня Агалатово находится во Всеволожском районе Ленинградской области.

В Агалатово в понедельник с утра практически полностью сгорел семейные ресторан "Белое Солнце". Об этом Piter.TV сообщает мобильный корреспондент.

Судя по кадрам, присланным Piter.TV около восьми часов утра, ресторан не просто горит, а уже догорает. Cам ресторан начал гореть примерно в семь утра, на видео от 07:15 видно, как сильно горит "Белое Солнце". В комментариях в социальных сетях люди высказывают свои сожаления по поводу пожара в таком заведении. Очевидно, кухня и обслуживание в ресторане нравились очень многим.

Загородный семейный ресторан. Восточная кухня. Место где встречаются друзья. Его кухня наполнена ароматами Средней Азии и пряными ароматами Северной Индии. Предлагаем восточное, индийское, детское меню и отдельное меню для горнолыжников. Сайт ресторана "Белое Солнце"

Агалатово – деревня, административный центр Агалатовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Видео:Piter.TV